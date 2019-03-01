В Австралії три людини постраждали при витоку гідроксиду натрію

КИЇВ. 1 березня. УНН. Три співробітника виробничого об'єкта, що займається розробками в сфері ядерної медицини в передмісті Сіднея Лукас Хайтс, постраждали в результаті витоку хімічної речовини. Про це в п'ятницю повідомила телерадіокорпорація ABC з посиланням на представника Австралійської організації з ядерної фізики та технологій, передає УНН.