В Австралії три людини постраждали при витоку гідроксиду натрію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Три співробітника виробничого об'єкта, що займається розробками в сфері ядерної медицини в передмісті Сіднея Лукас Хайтс, постраждали в результаті витоку хімічної речовини. Про це в п'ятницю повідомила телерадіокорпорація ABC з посиланням на представника Австралійської організації з ядерної фізики та технологій, передає УНН.
За даними видання, всі постраждалі були доставлені в лікарню. Як проінформував телеканал, речовина, що розлилася є гідроксидом натрію. Потрапивши на шкіру, воно може викликати серйозні опіки, уточнює ABC.
Представник Австралійської організації з ядерної фізики та технологій підкреслив, що інцидент стався в будівлі, що не має відношення до дослідницького ядерного реактора OPAL, який також розташований в Лукас Хайтс і є єдиним ядерним реактором в країні.
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Як повідомляв УНН, в одній зі шкіл Дніпра у чотирикласників запідозрили отруєння після того, як вони грали з саморобними лизунами.