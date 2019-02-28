В учнів початкової школи запідозрили отруєння після гри з саморобним лизуном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В одній зі шкіл Дніпра у чотирикласників запідозрили отруєння після того, як вони грали з саморобними лизунами. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Поліція проводить перевірку факту можливого отруєння учнів одній із шкіл м. Дніпра. Встановлено, що діти гралися саморобними "лизунами". Ймовірніше за все, це і стало причиною отруєння 6 чотирикласників. Матеріали за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, асортимент дрібних магазинів іграшок в Україні на 80% становить контрафактна продукція, а прилавки ринків і розкладах заповнені нею на всі 100%.
Нагадаємо, у 2018 році дефекти виявили у 1300 іграшках на ринку України.