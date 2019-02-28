У учеников начальной школы заподозрили отравление после игры с самодельным лизуном
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В одной из школ Днепра у четвероклассников заподозрили отравление после того, как они играли с самодельными лизунами. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Полиция проводит проверку факта возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными "Лизунами". Вероятнее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ассортимент мелких магазинов игрушек в Украине на 80% составляет контрафактная продукция, а прилавки рынков и раскладах заполнены ней на все 100%.
Напомним, в 2018 году дефекты обнаружили в 1300 игрушках на рынке Украины.