У учеников начальной школы заподозрили отравление после игры с самодельным лизуном

"Полиция проводит проверку факта возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными "Лизунами". Вероятнее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ассортимент мелких магазинов игрушек в Украине на 80% составляет контрафактная продукция, а прилавки рынков и раскладах заполнены ней на все 100%.

Напомним, в 2018 году дефекты обнаружили в 1300 игрушках на рынке Украины.