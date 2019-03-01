В Австралии три человека пострадали при утечке гидроксида натрия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Три сотрудника производственного объекта, который занимается разработками в сфере ядерной медицины в пригороде Сиднея Лукас Хайтс, пострадали в результате утечки химического вещества. Об этом в пятницу сообщила телерадиокорпорация ABC со ссылкой на представителя Австралийской организации по ядерной физики и технологий, передает УНН.
По данным издания, все пострадавшие были доставлены в больницу. Как проинформировал телеканал, вещество, которое разлилось, является гидроксидом натрия. Попав на кожу, оно может вызвать серьезные ожоги, уточняет ABC.
Представитель Австралийской организации по ядерной физики и технологий подчеркнул, что инцидент произошел в здании, не имеет отношения к исследовательского ядерного реактора OPAL, который также расположен в Лукас Хайтс и является единственным ядерным реактором в стране.
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Как сообщал УНН, в одной из школ Днепра в четвероклассников заподозрили отравление после того, как они играли с самодельными Лизунов.