В Австралії старий пес всю ніч зігрівав 3-річну дівчинку, яка заблукала
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Австралії старий пес зігрівав зниклу трирічну дівчинку, поки їх не знайшли люди. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
“Дівчинка Аврора пішла зі свого дому у Квінсленді і заблукала. Як виявилося, за нею пішов 17-річний пес Макс, який є частково глухим і сліпим. Домашній улюбленець пробув з дівчинкою 16 годин, перш ніж їх знайшли родичі”, — йдеться у повідомленні.
Бабуся Аврори Лейса Марі Беннетт сказала, що чула, як дівчина голосно кричала, перебуваючи на відстані близько 2 км від дому.
“Я вийшла на гору, і коли я дійшла до вершини, собака підбіг до мене і повів мене прямо до дівчинки”, — розповіла вона австралійській телекомпанії.
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Родичі кажуть, що Аврора та пес сховалися під каменем, оскільки температура опустилася до +15 градусів.
Для пошуків дівчинки організували операцію, в якій брали участь понад 100 рятувальників та добровольців.
Поліція похвалила дії Макса і назвала його почесним поліцейським собакою.
“Я уявляю, наскільки трирічна дитина була налякана, оскільки навколо ніч і дуже холодно”, — сказав інспектор Крейг Беррі.
“Собака був гарною компанією для дитини та зігрівав її своїм теплом. Це позитивний результат”, — додав він.