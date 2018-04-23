В Австралии старый пес всю ночь согревал 3-летнюю заблудившуюся девочку

"Девочка Аврора ушла из своего дома в Квинсленде и заблудилась. Как оказалось, за ней пошел 17-летний пес Макс, который частично глухой и слепой. Домашний любимец пробыл с девочкой 16 часов, прежде чем их нашли родственники", - говорится в сообщении.

Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт сказала, что слышала, как девочка громко кричала, находясь на расстоянии около 2 км от дома.

"Я вышла на гору, и когда я дошла до вершины, пес подбежал ко мне и повел меня прямо к девочке", - рассказала она австралийской телекомпании.

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Родственники говорят, что Аврора и пес спрятались под камнем, так как температура опустилась до 15 градусов.

Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев.

Полиция похвалила действия Макса и назвала его почетной полицейской собакой.

"Я представляю, насколько трехлетний ребенок был напуган, поскольку вокруг ночь и очень холодно", - сказал инспектор Крейг Берри.

"Собака была хорошей компанией для ребенка и согревала его своим теплом. Это положительный результат", - добавил он.