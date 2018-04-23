В Австралии старый пес всю ночь согревал 3-летнюю заблудившуюся девочку

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 23674 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 55559 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 78733 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 92908 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 116758 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 146085 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 111465 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135868 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188161 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286246 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 164979 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 152307 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 134223 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 192631 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 138037 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 140507 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 195096 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 421334 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 377888 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 462651 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 17645 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 17997 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 27787 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37815 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43687 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Австралии старый пес всю ночь согревал 3-летнюю заблудившуюся девочку

Киев • УНН

 • 39237 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Австралии старый пес согревал пропавшую трехлетнюю девочку, пока их не нашли люди. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

В Австралии старый пес всю ночь согревал 3-летнюю заблудившуюся девочку

"Девочка Аврора ушла из своего дома в Квинсленде и заблудилась. Как оказалось, за ней пошел 17-летний пес Макс, который частично глухой и слепой. Домашний любимец пробыл с девочкой 16 часов, прежде чем их нашли родственники", - говорится в сообщении.

Бабушка Авроры Лейса Мари Беннетт сказала, что слышала, как девочка громко кричала, находясь на расстоянии около 2 км от дома.

"Я вышла на гору, и когда я дошла до вершины, пес подбежал ко мне и повел меня прямо к девочке", - рассказала она австралийской телекомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забота любой ценой: собака приносит хозяину случайные предметы, чтобы привлечь внимание

Родственники говорят, что Аврора и пес спрятались под камнем, так как температура опустилась до 15 градусов.

Для поисков девочки организовали операцию, в которой принимали участие более 100 спасателей и добровольцев.

Полиция похвалила действия Макса и назвала его почетной полицейской собакой.

"Я представляю, насколько трехлетний ребенок был напуган, поскольку вокруг ночь и очень холодно", - сказал инспектор Крейг Берри.

"Собака была хорошей компанией для ребенка и согревала его своим теплом. Это положительный результат", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89