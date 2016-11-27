В Австралії шестеро людей загинуло через спровоковані грозою напади астми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Шість осіб загинули внаслідок спровокованих грозою нападів астми в Австралії, ще троє перебувають у критичному стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Шестеро людей померло в австралійському місті Мельбурні після того, як гроза викликала напади астми”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що п’ятеро людей продовжують отримувати спеціалізовану медичну допомогу лікарнях, троє перебувають у критичному стані.
Так, сильний дощ і вітер у південному штаті Вікторія дозволили пилку райграсу поглинути вологу і розлетітися на більш дрібні частинки.
За даними вікторіанського відділу охорони здоров’я, упродовж понеділка і вівторка лікарі надали допомогу понад 8 тисяч 500 пацієнтам.
Як повідомляв УНН, ураган Отто, що обрушився на Нікарагуа, Коста-Ріку й Панаму, послабився до рівня шторму.