В Австралии шесть человек погибли из-за спровоцированных грозой приступов астмы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Шесть человек погибли в результате спровоцированных грозой приступов астмы в Австралии, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Шесть человек умерли в австралийском городе Мельбурне после того, как гроза вызвала приступы астмы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пять человек продолжают получать специализированную медицинскую помощь в больницах, трое находятся в критическом состоянии.
Так, сильный дождь и ветер в южном штате Виктория позволили пыльце райграса поглотить влагу и разлететься на более мелкие частицы.
По данным викторианского отдела здравоохранения, за понедельник и вторник врачи оказали помощь более 8 тыс. 500 пациентам.
Как сообщал УНН, ураган Отто, обрушившийся на Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, ослаб до уровня шторма.