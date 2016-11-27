В Австралии шесть человек погибли из-за спровоцированных грозой приступов астмы

"Шесть человек умерли в австралийском городе Мельбурне после того, как гроза вызвала приступы астмы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пять человек продолжают получать специализированную медицинскую помощь в больницах, трое находятся в критическом состоянии.

Так, сильный дождь и ветер в южном штате Виктория позволили пыльце райграса поглотить влагу и разлететься на более мелкие частицы.

По данным викторианского отдела здравоохранения, за понедельник и вторник врачи оказали помощь более 8 тыс. 500 пациентам.

Как сообщал УНН, ураган Отто, обрушившийся на Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, ослаб до уровня шторма.