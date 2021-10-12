В Австралії підлітків обвинувачують у вбивстві 14 кенгуру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Австралії поліція обвинуватила двох підлітків у вбивстві 14 кенгуру у прибережному пляжному містечку на південь від Сіднея. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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У суботу, 9 жовтня, місцеві жителі виявили забитих тварин на двох різних дорогах у затоці Батманс. За цим фактом було відкрито поліцейське розслідування.
Поліція Нового Південного Уельсу говорила, що зграю кенгуру збила машина.
У понеділок, 11 жовтня, у місті заарештували двох 17-річних хлопців. Поліція не прокоментувала мотиви обвинувачених у вбивстві тварин.
Підліткам висунули обвинувачення у нерозважливому побитті та вбивстві тварин. Повідомляють, що наступного місяця їх судитимуть.
Згідно із законом Нового Південного Уельсу, будь-кому за жорстоке поводження з тваринами загрожує до п'яти років в'язниці та штраф у 22 тис. австралійських доларів (15 тис. доларів США).
Серед 14 убитих було два дитинчати кенгуру. Наступного дня, 10 жовтня, місцевий житель виявив третє поранене дитинча.
Нагадаємо
У вересні на Фарерських островах понад 1400 атлантичних білобоких дельфінів човнами та водними мотоциклами було загнано на мілководдя. Потім тварин вбили.