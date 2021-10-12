В Австралии подростков обвиняют в убийстве 14 кенгуру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Австралии полиция обвинила двух подростков в убийстве 14 кенгуру в прибрежном пляжном городке к югу от Сиднея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В субботу, 9 октября, местные жители обнаружили забитых животных на двух разных дорогах в заливе Батманс. По этому факту было открыто полицейское расследование.
Полиция Нового Южного Уэльса говорила, что нескольких кенгуру сбила машина.
В понедельник, 11 октября, в городе арестовали двух 17-летних парней. Полиция не прокомментировала мотивы обвиняемых в убийстве животных.
Подросткам предъявили обвинение в безрассудном избиении и убийстве животных. Сообщают, что в следующем месяце их будут судить.
Согласно закону Нового Южного Уэльса, любому человеку за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 22 тыс. австралийских долларов (15 тыс. долларов США).
Среди 14 убитых было два детеныша кенгуру. На следующий день, 10 октября, местный житель обнаружил третьего раненого детеныша.
Напомним
В сентябре на Фарерских островах более 1400 атлантических белобоких дельфинов лодками и водными мотоциклами было загнано на мелководье. Потом животных убили.