В Австралії легкий літак розбився під час авіашоу

Інцидент стався в місті Перт на очах тисяч глядачів, які зібралися на святкування Дня Австралії, яке відзначають 26 січня в честь проголошення британського суверенітету над східним узбережжям материка в 1788 році.

Літак упав в річку Суон. Ніхто з присутніх на шоу не постраждав. Піротехнічне шоу, яке мало відбутися після показових польотів, було скасували.

Даних про причини аварії поки що немає. Проте поліція зазначила, що за штурвалом повітряного судна перебував дуже досвідчений пілот.