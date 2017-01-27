В Австралии легкий самолет разбился во время авиашоу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии. Пилоту и его пассажиру избежать смерти не удалось, передает УНН со ссылкой на AFP.
Инцидент произошел в городе Перт на глазах тысяч зрителей, собравшихся на празднование Дня Австралии, который отмечают 26 января в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем материка в 1788 году.
Самолет упал в реку Суон. Никто из присутствующих на шоу не пострадал. Пиротехническое шоу, которое должно было состояться после показательных полетов, было отменено.
Данных о причинах аварии пока нет. Однако полиция отметила, что за штурвалом воздушного судна находился очень опытный пилот.