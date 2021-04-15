На Харківському авіазаводі - колапс, як і попереджав Ярославський

ukru
16:31 • 44439 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 84706 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114009 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 143482 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183543 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 271091 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 189148 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180391 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188872 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155415 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 79562 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 100292 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 113338 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 126024 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 78597 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 46331 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 271101 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 212953 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 307410 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 302182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 32240 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 101052 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 102816 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 100647 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 114584 перегляди
Актуальне
На Харківському авіазаводі - колапс, як і попереджав Ярославський

На Харківському авіазаводі - колапс, як і попереджав Ярославський

Київ • УНН

 • 21556 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Робочі Харківського авіаційного заводу сьогодні вранці вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованість із зарплати: протестуючі перекрили Білгородське шосе і вулицю Дерев'янка з плакатами "ХАЗу - зарплату", "ХАЗу - роботу". Як повідомляють місцеві ЗМІ, акцію протесту організував і очолив голова профспілки Харківського авіаційного заводу Михайло Погорєлов, в страйку беруть участь близько 300 осіб, передає УНН.

Деталі

Харківський авіаційний завод - головний хронічний боржник області. До лютого нинішнього року затримка із зарплати становила рівно рік, в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий 2020-го. Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн, з яких половина - заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.

У минулому році про готовність залучити 1 млрд дол. інвестицій в розвиток і діяльність Харківського авіазаводу заявив відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Він підкреслював, що йому не важливий формат участі - покупка заводу або приватно-державне партнерство: "Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України". Уряд залишив без відповіді цю пропозицію бізнесмена, а про Харківський авіазавод, так само як про його долю, не згадували до останнього часу.

Додамо

Харківський авіазавод - це вже другий страйкуючий в Харкові промисловий гігант, який представляє високотехнологічну індустрію. У перший день весни доведені до відчаю працівники державного заводу "Електроважмаш" також виходили на черговий страйк, які для заводу стали нормою - лише таким чином співробітникам вдається "вибивати" з менеджменту підприємства борги по зарплатах. Після останнього страйку на Електроважмаші його керуючий в особі Фонду державного майна перекинув близько 40 млн грн з рахунків іншого підшефного підприємства - Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Так тимчасово вдалося погасити борги по зарплатах, але на Електроважмаші кажуть, що це тимчасовий захід - у заводу немає замовлень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами