На Харківському авіазаводі - колапс, як і попереджав Ярославський

Деталі

Харківський авіаційний завод - головний хронічний боржник області. До лютого нинішнього року затримка із зарплати становила рівно рік, в лютому 2021 року співробітникам видали по 800 гривень за лютий 2020-го. Загальна заборгованість підприємства перевищує 4 млрд грн, з яких половина - заборгованість перед державою, близько 400 мільйонів грн - невиплачені зарплати співробітникам і ще майже 800 мільйонів гривень - заборгованість за кредитами.

У минулому році про готовність залучити 1 млрд дол. інвестицій в розвиток і діяльність Харківського авіазаводу заявив відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Він підкреслював, що йому не важливий формат участі - покупка заводу або приватно-державне партнерство: "Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України". Уряд залишив без відповіді цю пропозицію бізнесмена, а про Харківський авіазавод, так само як про його долю, не згадували до останнього часу.

Додамо

Харківський авіазавод - це вже другий страйкуючий в Харкові промисловий гігант, який представляє високотехнологічну індустрію. У перший день весни доведені до відчаю працівники державного заводу "Електроважмаш" також виходили на черговий страйк, які для заводу стали нормою - лише таким чином співробітникам вдається "вибивати" з менеджменту підприємства борги по зарплатах. Після останнього страйку на Електроважмаші його керуючий в особі Фонду державного майна перекинув близько 40 млн грн з рахунків іншого підшефного підприємства - Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Так тимчасово вдалося погасити борги по зарплатах, але на Електроважмаші кажуть, що це тимчасовий захід - у заводу немає замовлень.