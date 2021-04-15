На Харьковском авиазаводе – коллапс, как и предупреждал Ярославский

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Рабочие Харьковского авиационного завода сегодня утром вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате: протестующие перекрыли Белгородское шоссе и улицу Деревянко с плакатами “ХАЗу — зарплату”, “ХАЗу — работу”. Как сообщают местные СМИ, акцию протеста организовал и возглавил председатель профсоюза Харьковского авиационного завода Михаил Погорелов, в забастовке участвуют около 300 человек, передает УНН.

Детали

Харьковский авиационный завод — главный хронический должник области. К февралю нынешнего года задержка по зарплате составляла ровно год, в феврале 2021 года сотрудникам выдали по 800 гривен за февраль 2020-го. Общая задолженность предприятия превышает 4 млрд грн, из которых половина — задолженность перед государством, около 400 миллионов грн — невыплаченные зарплаты сотрудникам и еще почти 800 миллионов гривен — задолженность по кредитам.

В прошлом году о готовности привлечь 1 млрд долл. инвестиций в развитие и деятельность Харьковского авиазавода заявил известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Он подчеркивал, что ему не важен формат участия — покупка завода или частно-государственное партнерство: “Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины”. Правительство оставило без ответа это предложение бизнесмена, а про Харьковский авиазавод, равно как о его судьбе, не вспоминали до последнего времени.

Добавим

Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в Харькове промышленный гигант, представляющий высокотехнологичную индустрию. В первый день весны доведенные до отчаяния сотрудники государственного завода “Электротяжмаш” также выходили на очередную забастовку, которые для завода стали нормой — лишь таким образом сотрудникам удается “выбивать” из менеджмента предприятия долги по зарплатам. После последней стачки на Электротяжмаше его управляющий в лице Фонда государственного имущества перебросил около 40 млн грн со счетов другого подшефного предприятия — Объединенной горно-химической компании. Так временно удалось погасить долги по зарплатам, но на Электротяжмаше говорят, что это временная мера — у завода нет заказов.

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