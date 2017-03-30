В Авдіївці відсутнє електро- і водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, а водопостачання міста тимчасово припинено, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Станом на 7 год. 30 березня централізоване електропостачання відсутнє. Водопостачання міста тимчасово припинено,” — йдеться в повідомленні.
“Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м.куб. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 8 генераторів ДСНС,” — додали в прес-службі.
Наразі вирішується питання щодо відновлення електропостачання.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.