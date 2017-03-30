В Авдеевке отсутствует электро- и водоснабжения

"По состоянию на 7 ч. 30 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Водоснабжение города приостановлено ", - говорится в сообщении.

"Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. Куб. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ДСНС ", - добавили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о восстановлении электроснабжения.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка , Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.