В Авдіївці відновлено електропостачання - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Авдіївці відновлено електропостачання. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Близько 22:45 27 квітня було підключено в тестовому режимі електропостачання до міста Авдіївка. Станом на 8:00 28 квітня від Головного управління в місті Авдіївка залучено 12 генераторних установок. На місто продовжують подавати електроенергію по новій лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що 22 квітня о 9:43 рятувальники отримали повідомлення про відключення високовольтної лінії 110 кВ "Макіївська – АКХЗ № 2". Через це було припинено електропостачання в місто, а також подача електроенергії Авдіївському коксохімічному заводу та Донецькій фільтрувальній станції.
Крім того без світла залишились також 11 населених пунктів Ясинуватського району.
"Підрозділи Головного управління знаходяться у повній оперативній готовності щодо виконання завдань за призначенням у разі термінової необхідності. Підключення об’єктів інфраструктури міста до джерел автономного електропостачання здійснюється за необхідністю", - підкреслили у ДСНС.