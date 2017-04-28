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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Авдеевке восстановлено электроснабжение - ГСЧС

Киев • УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

В Авдеевке восстановлено электроснабжение - ГСЧС

"Около 22:45 27 апреля было подключено в тестовом режиме электроснабжение города Авдеевка. По состоянию на 8:00 28 апреля от Главного управления в городе Авдеевка привлечено 12 генераторных установок. На город продолжают подавать электроэнергию по новой линии электропередач", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что 22 апреля в 9:43 спасатели получили сообщение об отключении высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2". Поэтому было прекращено электроснабжение в город, а также подача электроэнергии Авдеевскому коксохимическому заводу и Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того без света остались также 11 населенных пунктов Ясиноватского района.

"Подразделения Главного управления находятся в полной оперативной готовности относительно выполнения задач по назначению в случае срочной необходимости. Подключение объектов инфраструктуры города к источникам автономного электроснабжения осуществляется при необходимости", - подчеркнули в ГСЧС.

Украинские Национальные Новости

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