В Авдіївці місцевий житель отримав вогнепальне поранення – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні у старій Авдіївці місцевий житель отримав вогнепальне поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Сьогодні близько 14:30 у подвір'ї власного будинку по вул. Леваневського у старій Авдіївці кульове поранення отримав місцевий 62-річний мешканець".- написав П.Жебрівський.
За його словами чоловік отримав наскрізне вогнепальне поранення правого плечового суглобу.
"Калібр кулі 7,62 мм. Мужчина від госпіталізації відмовився, медична допомога надана в приймальному відділенні міської лікарні",- уточнив П.Жебрівський.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено житловий будинок.