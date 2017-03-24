В Авдеевке местный житель получил огнестрельное ранение - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в старой Авдеевке местный житель получил огнестрельное ранение. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Сегодня около 14:30 во дворе собственного дома по ул. Леваневского в старой Авдеевке пулевое ранение получил местный 62-летний житель" .- написал П.Жебривский.
По его словам мужчина получил сквозное огнестрельное ранение правого плечевого сустава.
"Калибр пули 7,62 мм. Мужчина от госпитализации отказался, медицинская помощь оказана в приемном отделении городской больницы", - уточнил П.Жебривский.
Напомним, в результате обстрела Авдеевки повреждено жилой дом.