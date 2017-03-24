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В Авдеевке местный житель получил огнестрельное ранение - П.Жебривский

В Авдеевке местный житель получил огнестрельное ранение - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 7668 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня в старой Авдеевке местный житель получил огнестрельное ранение. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Сегодня около 14:30 во дворе собственного дома по ул. Леваневского в старой Авдеевке пулевое ранение получил местный 62-летний житель" .- написал П.Жебривский.

По его словам мужчина получил сквозное огнестрельное ранение правого плечевого сустава.

"Калибр пули 7,62 мм. Мужчина от госпитализации отказался, медицинская помощь оказана в приемном отделении городской больницы", - уточнил П.Жебривский.

Напомним, в результате обстрела Авдеевки повреждено жилой дом.

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