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В Авдіївці готуються до можливої евакуації близько 12 тис. осіб - ДСНС

В Авдіївці готуються до можливої евакуації близько 12 тис. осіб - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час засідання оперативного штабу щодо ситуації в Авдіївці було відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

“Найголовніше зараз — забезпечення режиму тиші в Авдіївці для здійснення аварійно-відновлювальних робіт. На даний час сформовано 6 піротехнічних розрахунків ДСНС та саперів Міноборони. За даними Міноборони впродовж 29 січня терористичними угрупуваннями здійснено 400 обстрілів по місту, а 30 січня — 800”, — повідомив віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г.Зубко.

За словами Голови ДСНС Миколи Чечоткіна, місцевими органами влади у взаємодії із ДСНС організовано функціонування 11 пунктів обігріву на території Авдіївки. Забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 40 градусів) в системі теплопостачання міста. В квартирах підтримується температура повітря 15-16 градусів тепла.

“Тимчасово призупинено роботу 14 дошкільних та загальноосвітніх закладів. Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов’янськ). Для цього підготовлено та утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тисяч чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу двох приміських електропоїздів, що можуть евакуювати до 1 тис. 600 осіб за один рейс. Організовано контроль за протипожежним захистом печей коксохімічного заводу.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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