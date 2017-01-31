В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации около 12 тыс. человек - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Во время заседания оперативного штаба по ситуации в Авдеевке был отработан вопрос эвакуации около 12 000 граждан в ближайшие 10 населенных пунктов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"Самое главное сейчас - обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. В настоящее время сформировано 6 пиротехнических расчетов ГосЧС и саперов Минобороны. По данным Минобороны в течение 29 января террористическими группировками осуществлено 400 обстрелов по городу, а 30 января - 800", - сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Г.Зубко.
По словам Председателя ГосЧС Николая Чечеткина, местными органами власти во взаимодействии с ГосЧС организовано функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов тепла.
"Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 000 граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлено и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.