В Авдіївці досі відсутнє централізоване електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Авдіївці досі відсутнє централізоване електропостачання, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Станом на 07:00 31 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис.м.куб.,” — йдеться в повідомленні.
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Наразі об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності).
“Вирішується питання щодо відновлення електропостачання,” — додали у ДСНС.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки. Проте сторона противника не погодила заявку в СЦКК від України щодо проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в Авдіївці.
Як повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський: “на нараді було вирішено запрошувати режим тиші і на завтра (31 березня — ред.), щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення.”