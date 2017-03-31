В Авдеевке до сих пор отсутствует централизованное электроснабжение

"По состоянию на 07:00 31 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тис.м.куб. ", - говорится в сообщении.

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Сейчас объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ДСНС (привлечено 8 генераторов различной мощности).

"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения", - добавили в ДСНС.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка , Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что приняты меры по гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки. Однако сторона противника не согласовала заявку в СЦКК от Украины о проведении ремонтных работ на линии электропередач в Авдеевке.

Как сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: "на совещании было решено приглашать режим тишины и завтра (31 марта - ред.), Чтобы электромонтажники ликвидировали эти места разрыхления."