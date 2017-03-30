В АТО на основні гарячі точки припадає 95% порушень - ОБСЄ

“Географія насильства в зоні АТО обмежується п’ятьма основними гарячими точками, на які припадає 95% усіх порушень. Минулого тижня чверть усіх порушень режиму припинення вогню, було зафіксовано саме в цих районах. Ще 25% було зафіксовано у районі Донецького аеропорту-Ясинувата-Авдіївка, 20% у районі між Кримським та Слов’яносербському Луганської області. Ще 20 % у районах на Південний Схід та Схід від Світлодарська та 5% припадало на райони між Попасною- Первомайським-Троїцьким,” — повідомив він.

Він повідомив, що район між Кримським та Слов’яносербським наразі викликає особливе занепокоєння. В порівнянні з позаминулим тижнем відбулось збільшення кількості зафіксованих випадків порушень режиму припинення вогню на 650% у тому числі 1647 вибухів були спричинені вогнем з артилерії та мінометів.

За словами А.Хуга того ж дня в Дебальцево за три години СММ зафіксувало понад 900 вибухів у цьому районі. Нажаль, така інтенсивність насильства є типовою.

Також минулого тижня СММ ОБСЄ в Авдіївці зафіксували 22 залпи з реактивних систем залпового вогню а також 180 вибухів. Наступного дня у Горлівці наші спостерігачі зафіксували 227 вибухів лише за 4 години.

“У районах на схід та північний схід від Маріуполя, у понеділок минулого тижня, лише за 4,5 години наші спостерігачі зафіксували приблизно 1400 вибухів у тому числі близько 600, які за оцінками СММ були спричинені вогнем із застосування реактивного залпового вогню артилерії та мінометів,” — додав він.