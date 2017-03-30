В АТО на основные горячие точки приходится 95% нарушений - ОБСЕ

"География насилия в зоне АТО ограничивается пятью основными горячими точками, на которые приходится 95% всех нарушений. На прошлой неделе четверть всех нарушений режима прекращения огня, было зафиксировано именно в этих районах. Еще 25% было зафиксировано в районе Донецкого аэропорта-Ясиноватая-Авдеевка, 20% в районе между Крымским и Словяносербском Луганской области. Еще 20% в районах на юго-восток и восток от Светлодарска и 5% приходилось на районы между Попасною- Первомайским-Троицким ", - сообщил он.

Он сообщил, что район между Крымским и Славяносербск пока вызывает особое беспокойство. По сравнению с позапрошлой неделей произошло увеличение количества зафиксированных случаев нарушений режима прекращения огня на 650% в том числе 1647 взрывов были вызваны огнем из артиллерии и минометов.

По словам А.Хуга тот же день в Дебальцево за 3:00 СММ зафиксировало более 900 взрывов в этом районе. К сожалению, такая интенсивность насилия является типичной.

Также на прошлой неделе СММ ОБСЕ в Авдеевке зафиксировали 22 залпы из реактивных систем залпового огня а также 180 взрывов. На следующий день в Горловке наши наблюдатели зафиксировали 227 взрывов только за 4:00.

"В районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, в понедельник на прошлой неделе, только за 4,5 часа наши наблюдатели зафиксировали около 1400 взрывов в том числе около 600, которые по оценкам СММ были вызваны огнем по применению реактивного залпового огня артиллерии и минометов, ", - добавил он.