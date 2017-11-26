В Атлантичному океані зникла яхта з польськими туристами

Зазначається, що 74-річний Станіслав Домбровний разом з дружиною вирушили в дорогу в травні цього року на яхті Vagant Bawaria 44. Рейс мав тривати 4 роки.

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"У п'ятницю, 24 листопада, згідно з планом, вони повинні були пришвартуватися в Барбадосі. Їхня донька повідомила в соціальних мережах, що більше доби вона не могла зв'язатися з батьками, а останній дзвінок був раптово перерваний", - йдеться в повідомленні.

Дочка Домбровних звернулася за допомогою в рятувальні служби Барбадосу і польське МЗС.

Нагадаємо, біля берегів Греції загорілася та потонула яхта, пасажирів судна вдалося врятувати.