В Атлантическом океане пропала яхта с польскими туристами

Отмечается, что 74-летний Станислав Домбровний вместе с женой отправились в путь в мае этого года на яхте Vagant Bawaria 44. Рейс должен был длиться 4 года.

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"В пятницу, 24 ноября, согласно плану, они должны были пришвартоваться в Барбадосе. Их дочь сообщила в социальных сетях, более суток не могла связаться с родителями, а последний звонок был внезапно прерван", - говорится в сообщении.

Дочь Домбровних обратилась за помощью в спасательные службы Барбадоса и польский МИД.

Напомним, у берегов Греции загорелась и утонула яхта , пассажиров судна удалось спасти.