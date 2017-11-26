В Атлантическом океане пропала яхта с польскими туристами

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3356 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11450 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12390 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87310 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79190 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115821 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146497 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 66858 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 66858 просмотра
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Актуальное
В Атлантическом океане пропала яхта с польскими туристами

В Атлантическом океане пропала яхта с польскими туристами

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Атлантическом океане исчезла яхта, на которой супружеская пара из Польши отправилась в кругосветное путешествие. Об этом сообщает "Радио Польша", передает УНН.

Отмечается, что 74-летний Станислав Домбровний вместе с женой отправились в путь в мае этого года на яхте Vagant Bawaria 44. Рейс должен был длиться 4 года.

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"В пятницу, 24 ноября, согласно плану, они должны были пришвартоваться в Барбадосе. Их дочь сообщила в социальных сетях, более суток не могла связаться с родителями, а последний звонок был внезапно прерван", - говорится в сообщении.

Дочь Домбровних обратилась за помощью в спасательные службы Барбадоса и польский МИД.

Напомним, у берегов Греции загорелась и утонула яхта , пассажиров судна удалось спасти.

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