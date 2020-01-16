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В Atlantic Council проаналізували новорічну промову Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні опосередковано кинув виклик "патріотичним" громадським діячам країни. Таку думку висловили аналітики Atlantic Council у своєму блозі, передає УНН.

В Atlantic Council проаналізували новорічну промову Зеленського

"Нестандартне і нюансоване новорічне звернення Президента України Володимира Зеленського до нації стало одним з найбільш значущих виступів у його молодій політичній кар'єрі. Він використав цю можливість, щоб викласти своє бачення інклюзивної української національної ідентичності, долаючи бар'єри - мовні, етнічні і пам'яті, які так часто ділили українців з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році", - вважають аналітики.

За їхніми словами, головним посланням Зеленського була необхідність національної єдності. Він закликав аудиторію замислитися над тим, що означає бути українцем сьогодні, запропонувавши їм зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє українців.

"Критики Зеленського вхопилися за його спроби применшити символічне значення назв вулиць і пам'ятників, щоб зобразити його байдужим або навіть ворожим до українських національних цінностей. Насправді Зеленський натякав на необхідність такту щодо темпів змін у цих чутливих сферах", - йдеться в аналізі.

В Atlantic Council вважають, що своєю промовою Зеленський намагався сформулювати підхід до української національної ідентичності, який був би і прагматичним, і фундаментально європейським.

"Головною метою новорічної промови Зеленського... був заклик до консолідації інклюзивної політичної нації. Для цього Зеленський підкреслив необхідність терпіння і доброї волі. Особливо це стосується, за його словами, питань мови та історичної пам'яті. Критики розцінили це як напад на процеси українізації та декомунізації, які домінували у дебатах про національну ідентичність після Революції гідності в 2014 році і початку російської агресії. Фактично, український Президент опосередковано кинув виклик "патріотичним" громадським діячам країни, щоб вони вийшли зі своєї зони комфорту і зайнялися складним завданням державного будівництва, яке стоїть перед сьогоднішньою Україною", - вважають автори блогу.

Аналітики впевнені, що новорічна промова Зеленського була сміливим кроком, резонуючи з мільйонами виборців, які привели його до влади, і водночас протидіючи тим, хто і без того критично ставився до його "поміркованості в світлі існуючої російської загрози, що стоїть перед країною".

Як повідомляв УНН, у вітальному зверненні до українців разом з Президентом України Володимиром Зеленським співвітчизників вітали зірки і політики, зокрема, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, перший президент України Леонід Кравчук, артисти Тіна Кароль, Надія Матвієнко та інші.

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