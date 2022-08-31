В "АТБ" дали детальне роз'яснення щодо ситуації з гуманітарною допомогою в Запоріжжі

Деталі

Наразі офіційна заява корпорації «АТБ» з цього приводу вже з'явилась на офіційному сайті. У ній йдеться про те, що наведені певними посадовими особами НАБУ дані є неперевіреною інформацією, що свідомо вводить в оману клієнтів, яких сьогодні понад чотири мільйони, численних партнерів компанії та широкий загал громадськості: «Корпорація «АТБ» не мала та не має жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торговельної мережі «АТБ» у регіоні.

«АТБ» неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закупає у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів...»

Замовні фейкові повідомлення шкодять бездоганній діловій репутації добре знайомої кожному мережі «АТБ», яка є майже ровесником української незалежності та в цей непростий воєнний час фактично стала форпостом продовольчої безпеки України.

Окрім того, в «АТБ» нагадали, що контролюючі органи неодноразово проводили відповідні перевірки у магазинах «АТБ». Жодного факту реалізації гуманітарної продукції чи будь-яких порушень законодавства або етичних норм виявлено не було.

«АТБ» жорстко засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги, вважає такі дії неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України», — наголошується в заяві корпорації.

Нагадаємо, що вже багато років поспіль «АТБ» посідає лідерські позиції у галузі ритейлу за товарообігом, обсягом сплачених податків до бюджетів всіх рівнів, географією присутності, чисельністю співробітників (більш як 3 тисячі з яких зараз захищають нашу незалежність, вступивши до лав ЗСУ), кількістю магазинів тощо. Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес компанія надає підтримку ЗСУ, внутрішнім переселенцям, медичним установам країни, збирає кошти на лікування постраждалих від бойових дій дітей і безперебійно забезпечує мільйони громадян свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами.