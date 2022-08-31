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В "АТБ" дали детальное разъяснение по поводу ситуации с гуманитарной помощью в Запорожье

Киев • УНН

 • 251367 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Многолетний лидер отечественной отрасли розничной торговли — «АТБ» отреагировал на фейковые сообщения о хищении гуманитарной помощи в Запорожье, передает УНН.

В "АТБ" дали детальное разъяснение по поводу ситуации с гуманитарной помощью в Запорожье

Детали

В настоящее время официальное заявление корпорации «АТБ» по этому поводу уже появилось на официальном сайте. В ней говорится, что приведенные определенными должностными лицами НАБУ данные являются непроверенной информацией, сознательно вводящей в заблуждение клиентов, которых сегодня более четырех миллионов, многочисленных партнеров компании и широкую общественность: «Корпорация «АТБ» не имела и не имеет подписанных соглашений по поставкам на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети «АТБ» в регионе.

«АТБ» неоднократно сообщала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и т.д. Эти товары, как и остальные импорты, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины...»

Заказные фейковые сообщения вредят безупречной деловой репутации хорошо знакомой каждому сети «АТБ», которая является почти ровесником украинской независимости и в это непростое военное время фактически стала форпостом продовольственной безопасности Украины.

Кроме того, в «АТБ» напомнили, что контролирующие органы неоднократно проводили соответствующие проверки в магазинах «АТБ». Никакого факта реализации гуманитарной продукции или каких-либо нарушений законодательства или этических норм обнаружено не было.

«АТБ» жестко осуждает любые действия должностных лиц по присвоению и нецелевого использования гуманитарной помощи, считает такие действия недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины», — отмечается в заявлении корпорации.

Напомним, что уже много лет подряд «АТБ» занимает лидерские позиции в области ритейла по товарообороту, объему уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, географии присутствия, численности сотрудников (более 3 тысяч из которых сейчас защищают нашу независимость, вступив в ряды ВСУ), количеству магазинов и т.д. Как патриотический и социально ориентированный бизнес, компания оказывает поддержку ВСУ, внутренним переселенцам, медицинским учреждениям страны, собирает средства на лечение пострадавших от боевых действий детей и бесперебойно обеспечивает миллионы граждан свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по честным ценам.

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