В Астраханській області РФ з вертольотом шукають зниклого португальця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Громадянин Португалії загубився на території Астраханської області Росії. До пошуків вирішили залучити вертоліт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ МНС Астраханській області.
Загубився громадянин Португалії в степовій зоні Нарімановського району поблизу села. Лінійне ще ввечері 23 серпня.
"З 07.30 24.08.2019 організовані пошукові заходи. Від ЦКУ "Волгоспас" залучено 3 людини, 2 одиниці техніки, від МВС Нарімановського району 2 людини, 2 одиниці техніки.
Станом на 18.00 24.08.2019 пошукові заходи результатів не дали", - йдеться в повідомленні МНС.
Сьогодні, 25 серпня, було вирішено залучити вертоліт Ка-26 від Росгвардіі.