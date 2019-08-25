В Астраханской области РФ с вертолетом ищут пропавшего португальца

Потерялся гражданин Португалии в степной зоне Наримановского района поблизости села. Линейное, еще вечером 23 августа.

“С 07.30 24.08.2019 организованы поисковые мероприятия. От ГКУ „Волгоспас“ привлечено 3 человека, 2 единицы техники, от МВД Наримановского района 2 человека, 2 единицы техники.

По состоянию на 18.00 24.08.2019 поисковые мероприятия результатов не дали”, — говорится в сообщении МЧС.

Сегодня, 25 августа, было решено привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.