В Астані понад п’ять годин тривають консультації по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Консультації Росії, Туреччини та Ірану по Сирії в Астані тривають вже близько п'яти годин, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що сторони почали зустріч близько 17:00 за місцевим часом і продовжують з тих пір роботу з нетривалими перервами. Учасники погоджують документ, що закріплює режим перемир'я, який потім, як очікується, буде представлений уряду і опозиції Сирії на переговорах 23-24 січня.
Час завершення консультацій невідомо. Різні джерела не сходяться в оцінках щодо прогресу узгодження пунктів документа.
Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.
Як повідомляв УНН, переговори по Сирії в Астані будуть проходити за закритими дверима.