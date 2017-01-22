В Астане более 5 часов продолжаются консультации по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Консультации России, Турции и Ирана по Сирии в Астане продолжаются уже около пяти часов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что стороны начали встречу около 17:00 по местному времени и продолжают с тех пор работу с непродолжительными перерывами. Участники согласовывают документ, закрепляющий режим перемирия, который затем, как ожидается, будет представлен правительству и оппозиции Сирии на переговорах 23-24 января.
Время завершения консультаций неизвестно. Различные источники не сходятся в оценках прогресса согласования пунктов документа.
Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решения вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.
Как сообщал УНН, переговоры по Сирии в Астане будут проходить за закрытыми дверями.