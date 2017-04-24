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В Асоціації тваринників розповіли про переваги нової інструкції боротьби із АЧС

Київ • УНН

 • 10473 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Нова інструкція щодо боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) дає сучасні визначення процесам, що відбуваються в рамках профілактики та боротьби із цією хворобою. Також документом запроваджується низка нових понять і зменшуються межі зони захисту та спостереження навколо спалаху АЧС. Про це повідомили в Асоціації тваринників України, передає УНН.

“В рамках боротьби з АЧС зменшуються межі зони захисту (не менше трьох та не більше 10 км, у чинній редакції Інструкції — від 3 до 20 км) та зони спостереження (радіусом до 10 км, у чинній редакції Інструкції — від 20 до 150 км), вводиться поняття інфікованого об’єкта тощо. Ключова роль у "гасінні" спалаху відводиться місцевим Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одещина є лідером за кількістю зареєстрованих випадків АЧС протягом п’яти років

В АТУ додали, що нова інструкція запроваджує такі поняття, як біологічна безпека, господарства з високим рівнем біобезпеки, також деталізує закритий режим роботи господарств. Повноваження щодо визначення ступеню біобезпеки документом покладаються на інспекторів ветеринарної медицини, чого раніше не було.

“Введення в дію нової Інструкції боротьби з АЧС суттєво підвищить ефективність протиепізоотичних заходів. Боротися з "африканкою" можна буде ефективніше. Натомість велика доля відповідальності за ефективну боротьбу та профілактику АЧС наразі покладається на місцеві ДНПК. Саме вони мають бути високоефективними та професійними у цих процесах. Нова Інструкція чітко деталізує заходи біобезпеки для господарств, дотримання яких є серйозною гарантією мінімізації ризиків занесення захворювання. Ми, як Асоціація, доклали максимум зусиль, щоб донести позицію тваринників до влади. В значній мірі нам це вдалося. Але є деякі моменти, що досі потребують конкретизації. Отже, ми продовжимо роботу та будемо звертатись до урядовців за офіційним роз’ясненням застосування деяких норм”, — прокоментувала новий документ голова АТУ Ірина Паламар.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Тригубенко, коментуючи затвердження нової інструкції щодо боротьби з АЧС,  висловив сподівання, що на практиці цей документ запрацює набагато швидше, аніж тривав період його погодження на рівні Мін’юсту.

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