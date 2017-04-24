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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37229 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101329 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154387 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112261 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

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В Ассоциации животноводов рассказали о преимуществах новой инструкции борьбы с АЧС

В Ассоциации животноводов рассказали о преимуществах новой инструкции борьбы с АЧС

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Новая инструкция по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) дает современные определения процессам, происходящим в рамках профилактики и борьбы с этой болезнью. Также документом вводится ряд новых понятий и уменьшаются пределы зоны защиты и наблюдения вокруг вспышки АЧС. Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины, передает УНН.

"В рамках борьбы с АЧС уменьшаются пределы зоны защиты (не менее трех и не более 10 км, в действующей редакции Инструкции - от 3 до 20 км) и зоны наблюдения (радиусом до 10 км, в действующей редакции Инструкции - от 20 до 150 км ), вводится понятие инфицированного объекта и тому подобное. Ключевая роль в "тушении" вспышки отводится местным Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии", - говорится в сообщении.

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В АТО добавили, что новая инструкция вводит такие понятия, как биологическая безопасность, хозяйства с высоким уровнем биобезопасности, также детализирует закрытый режим работы хозяйств. Полномочия по определению степени биобезопасности документом возлагаются на инспекторов ветеринарной медицины, чего раньше не было.

"Введение в действие новой Инструкции борьбы с АЧС существенно повысит эффективность противоэпизоотических мероприятий. Бороться с "африканкой" можно будет эффективнее. Зато большая доля ответственности за эффективную борьбу и профилактику АЧС пока возлагается на местные ГЧПК. Именно они должны быть высокоэффективными и профессиональными в этих процессах. Новая Инструкция четко детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых является серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания. Мы, как Ассоциация, приложили максимум усилий, чтобы донести позицию животноводов к власти. В значительной степени нам это удалось. Но есть некоторые моменты, которые до сих пор нуждаются в конкретизации. Итак, мы продолжим работу и будем обращаться к чиновникам по официальным разъяснением применения некоторых норм", - прокомментировала новый документ председатель АТО Ирина Паламар.

Напомним, народный депутат Сергей Тригубенко, комментируя утверждения новой инструкции по борьбе с АЧС, выразил надежду, что на практике этот документ заработает гораздо быстрее, чем продолжался период его согласования на уровне Минюста.

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