В Ассоциации животноводов рассказали о преимуществах новой инструкции борьбы с АЧС

"В рамках борьбы с АЧС уменьшаются пределы зоны защиты (не менее трех и не более 10 км, в действующей редакции Инструкции - от 3 до 20 км) и зоны наблюдения (радиусом до 10 км, в действующей редакции Инструкции - от 20 до 150 км ), вводится понятие инфицированного объекта и тому подобное. Ключевая роль в "тушении" вспышки отводится местным Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии", - говорится в сообщении.

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В АТО добавили, что новая инструкция вводит такие понятия, как биологическая безопасность, хозяйства с высоким уровнем биобезопасности, также детализирует закрытый режим работы хозяйств. Полномочия по определению степени биобезопасности документом возлагаются на инспекторов ветеринарной медицины, чего раньше не было.

"Введение в действие новой Инструкции борьбы с АЧС существенно повысит эффективность противоэпизоотических мероприятий. Бороться с "африканкой" можно будет эффективнее. Зато большая доля ответственности за эффективную борьбу и профилактику АЧС пока возлагается на местные ГЧПК. Именно они должны быть высокоэффективными и профессиональными в этих процессах. Новая Инструкция четко детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых является серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания. Мы, как Ассоциация, приложили максимум усилий, чтобы донести позицию животноводов к власти. В значительной степени нам это удалось. Но есть некоторые моменты, которые до сих пор нуждаются в конкретизации. Итак, мы продолжим работу и будем обращаться к чиновникам по официальным разъяснением применения некоторых норм", - прокомментировала новый документ председатель АТО Ирина Паламар.

Напомним, народный депутат Сергей Тригубенко, комментируя утверждения новой инструкции по борьбе с АЧС, выразил надежду, что на практике этот документ заработает гораздо быстрее, чем продолжался период его согласования на уровне Минюста.