В.Ар'єв: Бюро ПАРЄ висловило недовіру П.Аграмунту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи абсолютною більшістю голосів висловило недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви та проводити іншу активність від імені ПАРЄ. Про це повідомив голова української делегації в Асамблеї, народний депутат Володимир Ар'єв у Facebook, передає УНН.
"Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше. Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви та проводити іншу активність від імені ПАРЄ", - зазначив він.
Зі слів В.Ар'єва, "від повноважень президента ПАРЄ у П.Аграмунта, фактично, залишилась одна назва".
Він зауважив, що у ПАРЄ немає процедури відкликання президента з посади взагалі. "За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру", - додав він.
"Я не думаю, що тепер хтось тут захоче мати справи з РФ взагалі. Токсично", - зазначив В.Ар'єв.
Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.
Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.