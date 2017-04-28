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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Арьев: Бюро ПАСЕ выразило недоверие П.Аграмунту

Киев • УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие президенту ПАСЕ Педро Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ. Об этом сообщил председатель украинской делегации в Ассамблее, народный депутат Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.

В.Арьев: Бюро ПАСЕ выразило недоверие П.Аграмунту

"Президент ПАСЕ Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на Бюро и, соответственно, не сделал ни одного заявления, обещанного ранее. Бюро Ассамблеи только абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ", - отметил он.

По словам В.Арьева, "от полномочий президента ПАСЕ у П.Аграмунта фактически осталось одно название".

Он отметил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва президента от должности вообще. "За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - добавил он.

"Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дело с РФ вообще. Токсично", - отметил В.Арьев.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

Украинские Национальные Новости

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