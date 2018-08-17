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Депутати оскаржили законність існування АРМА у КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) зробило заяву щодо конституційного подання 56 народних депутатів до Конституційного суду України стосовно відповідності Основному Закону всіх положень Спеціального закону України, які передбачають управління арештованим майном. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

Депутати оскаржили законність існування АРМА у КСУ

“На переконання АРМА, зазначене подання є безпідставним, необґрунтованим та надуманим, а також таким, що містить в собі численні перекручення одних норм Закону, ігнорування інших його норм та відверте замовчування тих норм, які повністю спростовують викладене у поданні. Наразі, КСУ не прийняв рішення про відкриття конституційного провадження за вказаним конституційним поданням. Відтак, з метою економії часу та ресурсів, наразі АРМА не вбачає потреби у ґрунтовній полеміці з питань конституційності положень Закону, що ставляться під сумнів у вказаному конституційному поданні”, — йдеться у заяві.

Як зазначили в АРМА, у разі відкриття КСУ конституційного провадження за вказаним конституційним поданням народних депутатів України, Агентство оперативно надасть змістовні та фахові пояснення з кожного пункту такого подання, що дозволить спростувати доводи народних депутатів України.

“Поряд із цим, всіх управителів арештованим майном та осіб, які беруть участь у конкурсних відборах управителів, а також бажаючих взяти участь у відповідних конкурсах, АРМА просить зважати на те, що факт подання до КСУ зазначеного конституційного подання жодним чином не впливає на існуючі договірні правовідносини управління арештованим майном, а також не перешкоджає проведенню конкурсних відборів управителів та укладенню договорів управління арештованим майном за результатами таких конкурсів”, — зазначили у Агентстві.

Нагадаємо, 14 серпня 56 депутатів Верховної Ради на чолі з народним депутатом Віктором Бондарем з депутатської групи “Партія “Відродження” оскаржили в Конституційному Суді повноваження АРМА.

Депутати поставили під сумнів конституційність п.4 ч.1 ст.1 (термін управління активами), ст.19 (прийняття активів в управління), ст.20 (управління грошовими коштами та банківськими металами), ст.21 (управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами) Спеціального закону про АРМА, а також пов’язаних положень КПК.

Раніше КСУ визнав конституційним президентський законопроект про зняття депутатської недоторканності.

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