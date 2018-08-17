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Депутаты обжаловали законность существования АРМА в КСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) сделало заявление относительно конституционного представления 56 народных депутатов в Конституционный суд Украины по поводу соответствия Основному Закону всех положений Специального закона Украины, которые предусматривают управления арестованным имуществом. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

Депутаты обжаловали законность существования АРМА в КСУ

“По убеждению АРМА, указанное представление является безосновательным, необоснованным и надуманным, а также содержащим в себе многочисленные искажения одних норм Закона, игнорирование других его норм и откровенное замалчивание тех норм, которые полностью опровергают изложенное в представлении. Сейчас КСУ не принял решение об открытии конституционного производства по указанному конституционному представлению. Следовательно, с целью экономии времени и ресурсов, пока АРМА не видит необходимости в основательной полемике по вопросам конституционности положений Закона, которые подвергаются сомнению в указанном конституционном представлении”, - говорится в заявлении.

Как отметили в АРМА, в случае открытия КСУ конституционного производства по указанному конституционному представлению народных депутатов Украины, Агентство оперативно предоставит содержательные и профессиональные объяснения по каждому пункту такого представления, что позволит опровергнуть доводы народных депутатов Украины.

“Наряду с этим, всех управляющих арестованным имуществом и лиц, участвующих в конкурсных отборах управляющих, а также желающих принять участие в соответствующих конкурсах, АРМА просит учитывать, что факт представления в КСУ указанного конституционного представления никоим образом не влияет на существующие договорные правоотношения управления арестованным имуществом, а также не препятствует проведению конкурсных отборов управляющих и заключению договоров управления арестованным имуществом по результатам таких конкурсов”, - отметили в Агентстве.

Напомним, 14 августа 56 депутатов Верховной Рады во главе с народным депутатом Виктором Бондарем из депутатской группы “Партия” Возрождение" обжаловали в Конституционном Суде полномочия АРМА.

Депутаты поставили под сомнение конституционность п.4 ч.1 ст.1 (срок управлению активами), ст.19 (принятие активов в управление), ст.20 (управление денежными средствами и банковскими металлами), ст.21 (управление движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, имущественными и иными правами) Специального закона об АРМА, а также связанных положений УПК.

Ранее КСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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