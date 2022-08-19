В АРМА передали мільйонні активи компанії, які пов'язані з "газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА корпоративні права компанії, пов’язаної з російським холдингом «газпром», на суму понад 6 млн гривень, передає УНН.
Цитата
«Прокурори окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади (ч. 4 ст. 111-1 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, правоохоронці досліджують діяльність ряду підприємств, які працюють на ринку постачання твердого, рідкого, газоподібного палива. Засновниками цих підприємств є резиденти рф, а кінцевим бенефіціарним власником - ПАО «газпром нефть», що входить до холдингу «газпром», яким володіє російська федерація.
Наразі за клопотанням прокуратури заарештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Доповнення
Уряд дозволяє передачу російських активів на території України у власність держави.