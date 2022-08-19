В АРМА передали миллионные активы компании, связанные с "газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Подольская окружная прокуратура города Киева передала в управление АРМА корпоративные права компании, связанной с российским холдингом «газпром», на сумму более 6 млн гривен, передает УНН.
Цитата
«Прокуроры окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)», – говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий, работающих на рынке поставок твердого, жидкого, газообразного топлива. Учредителями этих предприятий являются резиденты рф, а конечным бенефициарным собственником - ПАО «газпром нефть», что входит в холдинг «газпром», которым владеет российская федерация.
По ходатайству прокуратуры арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по материалам ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Дополнение
Правительство разрешает передачу российских активов на территории Украины в собственность государства.