В АРМА передали миллионные активы компании, связанные с "газпромом"

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«Прокуроры окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)», – говорится в сообщении.



Детали

По предварительным данным, правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий, работающих на рынке поставок твердого, жидкого, газообразного топлива. Учредителями этих предприятий являются резиденты рф, а конечным бенефициарным собственником - ПАО «газпром нефть», что входит в холдинг «газпром», которым владеет российская федерация.

По ходатайству прокуратуры арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по материалам ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Дополнение

Правительство разрешает передачу российских активов на территории Украины в собственность государства.