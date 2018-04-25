В Арізоні розбився винищувач ВПС США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В американському штаті Арізона розбився винищувач Військово-повітряних сил США F-16C, повідомляє телеканал ABC News з посиланням на авіабазу Люк, передає УНН.
Літак розбився вранці 24 квітня під час тренувального польоту. Він зазнав аварії при спробі здійснити посадку в аеропорту в місті Лейк-Хавасу-Сіті. В результаті пригоди ніхто не постраждав.
Пілот зміг катапультуватися, його госпіталізували. Його життю нічого не загрожує, зазначає телеканал.
Як повідомляв УНН, на початку цього місяця в американському штаті Невада в районі авіабази Нелліс зазнав аварії літак F-16 Військово-повітряних сил США.