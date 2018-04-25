В Аризоне разбился истребитель ВВС США

Самолет разбился утром 24 апреля во время тренировочного полета. Он потерпел крушение при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити. В результате происшествия никто не пострадал.

Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, отмечает телеканал.

Как сообщал УНН, в начале этого месяца в американском штате Невада в районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 Военно-воздушных сил США.