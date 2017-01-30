В Аргентині майже 2 тисячі плавців з’єдналися в ланцюжок, щоб побити світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Аргентині група з 1941 особи взяла участь у встановленні світового рекорду з найбільшої кількості плавців, з’єднаних в ланцюжок. Про це передає УНН з посиланням на Ruptly.
Захід пройшов поблизу берегів міста Буенос-Айрес у рамках 15-го фестивалю термального туризму.
Майже 2 тисячі плавців зібралися побити рекорд, встановлений у 2014 році у Тайвані. Тоді у гуртовому запливі взяли участь 634 людей.
Кожен учасник запливу мав свій особистий номер. Коли усі плавці опинилися у воді, вони взялися за руки та попливли.
За словами організаторів, масштабному запливу сприяла солона вода, якою насичене озеро, обране для побиття рекорду.
Як повідомляв УНН, 19 січня в Одесі встановили рекорд України із одночасного занурення на Водохреща.