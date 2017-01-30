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В Аргентине почти 2 тысячи пловцов соединились в цепочку, чтобы побить мировой рекорд

Киев • УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Аргентине 1941 человек принял участие в установлении мирового рекорда по наибольшему количеству пловцов, соединенных в цепочку. Об этом УНН передает со ссылкой на Ruptly.

Мероприятие прошло у берегов города Буэнос-Айрес в рамках 15-го фестиваля термального туризма.

Почти 2 тысячи пловцов собрались побить рекорд, установленный в 2014 году в Тайване. Тогда в масовом заплыве приняли участие 634 человека.

Каждый участник заплыва имел свой личный номер. Когда все пловцы оказались в воде, они взялись за руки и поплыли.

По словам организаторов, масштабному заплыву способствовала соленая вода озера выбранного для установления рекорда.

Как сообщал УНН, 19 января в Одессе установили рекорд Украины с одновременного погружения на Крещение.

Украинские Национальные Новости

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