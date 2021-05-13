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В Apple з’явилась кримськотатарська мова

Київ • УНН

 • 17054 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Американська компанія Apple після чотирьох років звернень додала підтримку кримськотатарської мови в останньому оновленні своїх операційних систем. Про це повідомив Андрій Алексєєв, який надсилав звернення до компанії, інформує УНН.

В Apple з’явилась кримськотатарська мова

Деталі

Зазначається, що тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською.

Активісти надсилали звернення в Apple щодо кримськотатарської мови з 2017 року. Тепер її додали, вказавши як Crimean Turkish (crh).

Користувачі можуть вибрати кримськотатарську мову в двох випадках: якщо вони встановили останні версії операційних систем, наприклад, iOS 14.5, macOS 11.3, і якщо розробники додатків належним чином локалізували їх тією чи іншою мовою.
"Не всі розробники це роблять, звичайно. Але ж раніше навіть і можливості локалізувати кримськотатарською у них не було взагалі. Тепер є", - зазначив Алексєєв і додав, що в Apple назву мови вказали як Crimean Turkish, ймовірно, сплутавши Turkic (тюркська) з Turkish (турецька).

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Довідка

В Україні кримськотатарською мовою говорять понад 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також в невеликих громадах США і Канади. Разом з тим, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська мова належить до мов, які знаходяться під серйозною загрозою.

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