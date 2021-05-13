В Apple появился крымскотатарский язык
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Американская компания Apple после четырех лет обращений добавила поддержку крымскотатарского языка в последнем обновлении своих операционных систем. Об этом сообщил Андрей Алексеев, который отправлял обращения в компанию, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что теперь разработчики могут локализовать свои приложения на крымскотатарском.
Активисты отправляли обращения в Apple по крымскотатарскому языку с 2017 года. Теперь его добавили, указав в качестве Crimean Turkish (crh).
Пользователи могут выбрать крымскотатарский язык в двух случаях: если они установили последние версии операционных систем, например, iOS 14.5, macOS 11.3, и если разработчики приложений должным образом локализовали их тем или иным языком.
"Не все разработчики это делают, конечно. А ведь раньше даже и возможности локализовать крымскотатарского у них не было вообще. Теперь есть", - отметил Алексеев и добавил, что в Apple название языка указали как Crimean Turkish, вероятно, спутав Turkic (тюркская) с Turkish (турецкая).
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Справка
В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.