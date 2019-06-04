В АП розповіли, коли ж "саджати будуть"

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Передвиборчий лозунг Президента України Володимира Зеленського щодо ув’язнення корупціонерів буде реалізований Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою найближчим часом. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Нещодавно Президент зустрічався з керівниками САП і НАБУ. Ми говорили про те, що люди очікують справедливості і люди очікують покарання тих, хто причетний до корупції – тих, про кого багато говорили, щодо скандалів з Укроборонпромом, з Центренерго. Це і був меседж, про який ми говорили – "весна прийде – саджати будемо", - сказав Рябошапка.

Він додав, що цей меседж, трохи трансформований, був донесений і керівникам двох антикорупційних інституцій.

"Мені здається, що ми незабаром маємо побачити перші результати і реалізацію лозунгу", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, Адміністрація Президента України визначила керівникам Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури термін в три місяці, протягом якого Артем Ситник і Назар Холодницький мають знайти порозуміння і відновити довіру до органів, продемонструвавши результати своєї роботи.

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